Dans la foulée de ses débuts spectaculaires, les producteurs derrière le One Piece de Netflix affirment que les scripts d'une éventuelle saison 2 sont deja terminés et que la prochaine saison pourrait être diffusée d'ici 12 a 18 mois une fois que la production pourra commencer."Nous avons les scripts prêts", a déclaré Marty Adelstein, PDG de Tomorrow Studios, à Variety jeudi.Bien que la production d'une potentielle deuxième saison ne puisse pas commencer tant que la grève de la SAG-AFTRA contre l'AMPTP n'aura pas été résolue, la présidente de Tomorrow Studios, Becky Clements, a déclaré qu'une fois qu'ils seraient autorisés à reprendre, la saison 2 pourrait être lancée dès l'année prochaine.

Like

Who likes this ?

posted the 09/07/2023 at 11:56 PM by guiguif