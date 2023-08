Warstride Challenges débarque le 7 septembre sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC !Après près d’un an d’accès anticipé pour écouter les retours de la communauté, le voilà plus grand que jamais !Facile à apprendre mais difficile à maîtriser, Warstride Challenges est fait pour tous ceux qui veulent courir et tirer sur des démons à la vitesse de l’éclair, qu’ils n’aient jamais touché un ordinateur ou qu’ils soient des vétérans des jeux de tir tactiques. Avec une moyenne de 92 % d’avis positifs de la part de nos joueurs sur Steam, nous croyons que les amateurs de speedrun et de jeux de tir trouveront la boucle de jeu exigeante qu’ils méritent. Affrontez vos amis et la communauté pour obtenir le meilleur score et défiez les fantômes de tous les joueurs en ligne – même votre streamer préféré !Et il est vendu à prix ultra doux : 19.99 € sur Steam, et ça doit tourner du tonnerre sur ROG ALLY (j'ai pas encore testé) !Encore une dinguerie édité par Focus Entertainment =)