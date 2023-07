Lors de la 44e assemblée générale des actionnaires de Capcom, des actionnaires ont soulevé des questions concernant la franchise Mega Man. L'un d'entre eux a posé des questions sur les futurs projets, tandis qu'un autre a exprimé sa curiosité au sujet des portages et des collections potentielles.Capcom a alors répondu que Mega Man 11, le dernier jeu originale de la serie, s’était très bien vendu et qu'ils reflechissent à la manière d'aborder la production de nouveaux jeux pour la série, ce qui nécessite de nombreux facteurs, notamment le développement d'un concept solide, d'idées et d'un gameplay, etc.Concernant les portages, ils sont train de réfléchir a d'autres portages, ce qui inclut la résolution de problèmes techniques.