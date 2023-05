Quelle surprise ce petit Planet of Lana ! De ses 3 go, le jeu arrive à nous immerger dans un monde haut en couleur, avec des mécaniques me rappelant à la fois le premier Prince of Persia sur PC et Limbo ! Un jeu poétique, qui arrive à point nommer en cette fin de mois de mai en attendant de repartir sur de gros hits tels que Street Fighter V et Diablo IVJe valide cette petite découverte (je me pose des questions sur sa durée de vie) !