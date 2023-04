Classement des 10 jeux les plus attendus par les japonais. Sondage effectué par Famitsu entre le 30 Mars et le 5 Avril.1. [PS5] Final Fantasy XVI – 965 votes2. [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom – 959 votes3. [NSW] Pikmin 4 – 514 votes4. [PS5] Street Fighter 6 – 477 votes5. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 461 votes6. [PS5] Pragmata – 292 votes7. [PS5] Like a Dragon 8 – 214 votes8. [NSW] Ys X – 166 votes9. [PS4] Like a Dragon 8 – 164 votes10. [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection – 159 votesLe reste ici