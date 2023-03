La sénatrice Maria Cantwell a critiqué le contrôle "monopolistique" de Sony Interactive Entertainment sur le marché des jeux haut de gamme (car bon Nintendo, c'est pour les enfants donc ça ne compte pas surtout au Japon, ça ne représente rien) lors d'une audience jeudi et a appelé la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, à faire pression sur le Japon sur la question lors des négociations commerciales en cours."On m'a dit que Sony contrôle un monopole de 98% du marché des jeux haut de gamme (si on lui a dit c'est certain que c'est vrai, c'est pas comme si 2 minutes suffisaient pour voir que c'est faux), mais le gouvernement japonais a autorisé Sony à se livrer à une conduite anticoncurrentielle flagrante par le biais d'accords exclusifs et de paiements aux éditeurs de jeux", a déclaré Cantwell lors d'une audition de la commission des finances.Par contre c'est intéréssant de savoir que la plus grande partie de ses fonds provient de Microsoft, bon même si techniquement cela ne provient pas directement de Micrososft mais de ses "employés"