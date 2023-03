Jeux Video

- L'un des insiders très fiables (sur Reddit) coté Nintendo a de nouveau fait parler de lui.

- Le mec, de nationalité chinoise, travaille dans le processus de production hardware

- Il avait leaké par le passé la Switch OLED et le bundle Switch Splatoon 3 (avec visuels)

- Il avait indiqué en fin d'année dernière que Nintendo se préparerait concrètement à mettre en place un nouveau hardware "plus puissant" (et on sait que c'est mort pour le modèle Pro)

- Son dernier post indiquait qu'il était en train de tester de nouveaux composants avant l'approbation d'une prochaine production de masse.



- Il vient d'être ban def de Reddit, et le fil qu'il a créé pour partager ses informations a été supprimé à la demande de Nintendo.



Pour rappel :



- Le leaker qui a balancé toutes les infos sur le Pokémon Presents a indiqué qu'un nouvel hardware plus puissant sortirait en même temps que le DLC 2 de Ecarlate & Violet (donc début 2024)

- Jeff Grubb a teasé une annonce officielle de la Switch 2 pour la fin d'année.