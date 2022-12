Bon finalement ça sera un Flop 4, je n’ai pas trouvé de 5eme, ça fera moins d’insultesTrop long pour rien comme tout les Xenoblade, cinématiques interminables toutes les 5 minutes (dont une avoisinant les 45 minutes sans pouvoir sauvegarder, la joie), environnements peu originaux par rapport aux précédents, charadesign globalement faiblard, des méchants fadasses et un scenario pretexte qui ne répond a pratiquement à rien (« Please be excited et achetez le DLC fin 2023 »). Reste les personnages principaux un peu mieux écrits qu’a l’accoutumé, une bonne OST et un système de combat plus intéressant que les précédant sans être dingue pour autant. Je garde surtout en tête l'excellent chapitre 5 et la fin ultra fanservice.Le seul jeu que j’ai quand même aimé faire dans cet article, mais il serait temps de revoir un peu la formule.Soulstice était un peu perçu comme le DMC indé avec une héroïne mixant Guts de Berserk/Clare de Claymore et proposant un univers gothique proposant quelques bonnes idées de design, persos comme decors. Malheureusement âpres les deux premières heures on se rend finalement compte de la supercherie. Les décors se suivent et se copient collent sans aucune honte, le système de combat tourne vite en rond et le jeu est beaucoup trop long pour le peu de variété que propose le gamedesign (certains niveaux pouvant avoisiner l’heure, l'enfer). Néanmoins les derniers chapitres remontent un peu le niveau, mais trop tard ça ne sauve pas le jeu qui aurait été bien meilleurs et plus rythmé si les devs avaient coupés la moitié du contenu.A voir si la suite teasée à la fin voit le jour et corrige les erreurs.Au delà de son très bon système de combats et de 2/3 passages, Bayonetta 3 est pour moi une déception sur pratiquement tout les plans. Moche aussi bien techniquement qu’artistiquement, des niveaux trop ouverts pour y foutre de l'explo/plates-formes bas de plafond et inintéressants a refaire, des boss de fin de monde aux gimmick moisis (le combat de Kaijus...), une histoire ratée et une fin nulle a chier alors que les deux premiers Bayonetta proposaient un bon scenario avec un lore intéressant… Que s’est-il passé ?La douche froide l’année et ma plus grosse déception JV depuis Final Fantasy 15. Certes le système de combat est toujours top, le jeu est très beau et le bestiaire est mieux fourni avec quelques bons boss, mais quel ennui, quel ennui… c’est mou, mal rythmé (mon dieu les phases avec Atreus), décousu, le scenario est une catastrophe qui déconstruit tout ce qui avait été mis en place dans le premier et qui avait hypé tout le monde lors des revelations finales. Et cette arene/combat de fin, je m'en remet toujours pas a quel point c’était médiocre, les mecs auront chiés leur truc jusqu'au bout.