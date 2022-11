Bayonetta 1 étant l’un des jeux de l’ère PS360 que j’ai le plus refait et Bayonetta 2 le seul "gros" jeu que j’ai fini en une traite, j’attendais évidement le 3 avec une certaine impatience malgré quelques appréhensions (sur la DA notamment) et... malheureusement âpres God of War Ragnarok ce dernier m’aura aussi déçu (pour certaines raisons comparables qui plus est).- Le système de combat- Des moments de mis en scènes réussis- Les niveaux avec Jeanne sympathiques- OST de qualité- Durée de vie longue pour le genre- Bons doublages- Niveaux ouverts (et trop longs) qui cassent trop le rythme- Scenario décevant- Environnements peu inspirés- Pire charadesign de la saga- Visuellement assez vilain- Viola (gameplay comme chara design)- Certains boss aux gameplay originaux foireuxDans les bons points je retiens le système de combat qui est toujours sur le podium du genre avec cette fois la possibilité d’invoquer et de jouer les démons de Bayonetta pour des combats/passages encore plus grandioses niveau mis en scène. Les niveaux avec Jeanne sont plutôt sympathiques s’inspirant de classiques de la 2D tel que Elevator Action ou Contra. L’OST fait toujours le café avec notamment quelques chants qui font directement penser a Astral Chain, qui a le droit a un ptit cameo dans le jeu (déjà présent dans le premier trailer) et niveau durée de vie il est plus long que les précédents, a savoir environs une 15ene d’heures voir plus.Mais voila les devs ont fait le choix de niveaux beaucoup plus larges et (trop) longs mettant l’accent sur l’exploration. La moitié du temps j’avais l’impression d’être dans un jeu de plate-forme à devoir chercher des trucs un peu partout. Tout ça fait que le jeu est beaucoup moins rythmé que les anciens et que la replay value des niveaux par rapport aux précédents à peu d’intérêt hors combats puisqu’en ligne droite le level design est proche du néant et ne donne pas envie d'y retourner. Et tout ceci n’est pas aidé par des environnements trop classiques qui vont s’inspirer du monde reel (Chine, Japon, Egypte…) là ou les deux précédents avaient leur propre univers bien a eux. Je ne parlerais pas non plus du chara design, le pire de la saga.Ensuite le scenario… certains diront que ce n’est pas important dans un BTA, mais Bayonetta avait poussé son lore bien plus que la plupart des jeux du genre, mais dans celui la il ne se passe rien pendant 80% du jeu, on va de mcguffin en mcguffin jusqu'au twist final qui part dans une direction qui m’a complètement refroidi au point que je voulais que ça se termine le plus vite possible (ah et il faut lire les notes pour tenter de saisir la moitié du scenario… d’accord d’accord).Pour finir Bayonetta 3 est assez vilain techniquement, le gameplay avec Viola est moins bon qu’avec Bayo et certains boss « de fin de monde » se voulant différant des combats classiques sont globalement d’une nullité affligeantes (genre le combat de Kaiju en mode shifumi)