La news date un peu mais je viens de le voirAttention aux (rares) personnes intéressés par la sortie de Trails From Zero qui arrivera le 30 Septembre en magasin et qui voudrait le prendre sur PS4.La version PS4 originalement sortie au Japon en 2020 par Falcom est un portage de la version Kai sortie sur PSVita et qui a gardé les textures d'antan.La version Switch et Steam ont été porté par le studio PH3 qui a part le passé porté plusieurs jeux Falcom sur PC pour le compte de NISA (Les Ys et les Cold Steel) et cette version a vu toutes ses textures refaites pour l'occasion.NISA n'ont donc pas jugé bon de demander a PH3 de refaire la version PS4 deja existante.En haut la version PS4, en bas Switch/PC