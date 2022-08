Le Duo de J-RPG Armed Fantasia & Penny Blood est desormais financé et ceci en l'espace de moins de 24 heures.Le jeu a meme deja dépassé les 800 000 euros sur les 722 000 demandés.Il va donc etre l'heure de depasser les stretchgoals, pour l'heure inconnus.

posted the 08/30/2022 at 02:36 PM by guiguif