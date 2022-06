Bright Memory: Infinite, le FPS chinois fait par un seul et qui etait pour le moment uniquement prévue sur Xbox Series sortira aussi sur PS5 et Switch.La version PS5 utilisera les features de la Dualsense et pourra tourner jusqu'en 120fps tout comme la version Serie X ou en 60fps ray tracing.La version Switch ne sera pas en cloud.Le jeu est deja dispo sur Steam et a pour le moment 92% d'avis positif sur plus 26 000 notations.