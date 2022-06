S'exprimant sur le podcast Windows Central Xbox Chaturdays, le journaliste de Windows Central Jez Corden a laissé entendre qu'un nouveau Crash Bandicoot serait en développement chez Toy for Bob, le studio derriere Crash 4: It's About Time ainsi que la trilogie de remake Spyro.Lorsque l'invité du podcast Rand al Thor a supputé que Toys for Bob pourrait travailler sur un nouveau Crash Bandicoot présenté lors de la conference Xbox du 12 Juin, Corden a repondu sarcastiquement "Où avez-vous obtenu cette information Rand?" avant de dire plus tard, "Je n'étais pas censé divulguer ça", tout en déduisant clairement que cela pourrait être vrai.