Salut tout le monde,



On l'a vu depuis ces dernières années, la mode est aux remakes et remasters qui se sont multipliés. Cela peut aller de la simple refonte graphique à la relecture d'une oeuvre en y ajoutant des nouvelles séquences. Après, est-ce que ces remakes sont réellement justifiés, c'est à l'appréciation de chacun.



J'en viens à ma question. Pour vous, quel est LE jeu (un seul et unique) que vous rêvez le plus de voir bénéficier d'un remake et pourquoi ?



En ce qui me concerne, il s'agit de Bioshock Infinite. Pas forcément pour une refonte graphique mais plus une relecture de l'oeuvre concernant son gameplay. Les premiers trailers présentaient un gameplay et des séquences différentes qui, pour moi, étaient bien meilleures que le produit final. Tout comme lorsqu'on l'artbook du jeu qui présente des décors et des personnages un énorme potentiel.



J'adore le jeu final mais en revoyant ces premiers trailers de gameplay, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une pointe de frustration car je me dis tout simplement qu'il y avait matière à faire encore mieux.



C'est à vous