Le co-createur de la Xbox et ancien vice-président de Microsoft Games Studios, Ed Fries, s'est dit préoccupé par l'impact potentiel que le service d'abonnement Game Pass de la société pourrait avoir sur l'industrie des jeux video.S'exprimant dans le cadre d'une interview avec Xbox Expansion Pass, Fries a été interrogé sur ce qu'il ferait s'il faisait toujours partie de l'équipe de Microsoft aujourd'hui."La seule chose qu'ils font et qui me rend nerveux c'est le Game Pass. Le Game Pass me fait peur car il existe une chose appelée Spotify qui a été créée pour l'industrie de la musique.Lorsque Spotify a décollé, il a détruit l'industrie de la musique, il a littéralement réduit de moitié les revenus annuels. C'est fait pour que les gens n'achètent plus de chansons.Les gens n'achètent pas de chansons sur Itunes par exemple, pourquoi ? Elles sont toutes sur votre application de service d'abonnement. Apple a dit qu'il allait supprimer l'achat de chansons parce que plus personne n'achete.""Nous devons donc faire attention à ne pas créer le même système dans le secteur des jeux. Ces marchés sont plus fragiles qu'on ne le pense. J'ai vu l'industrie du jeu se détruire au début des années 80. J'ai vu le secteur des logiciels éducatifs se détruire au milieu des années 90… ils ont littéralement détruit un marché de plusieurs milliards de dollars en quelques années. Alors le Game Pass me rend nerveux. En tant que client, j'adore. J'adore Spotify, j'ai toutes les chansons dont j'ai envie… c'est super en tant que client, mais ce n'est pas nécessairement bon pour l'industrie."Certains experts dont Tim Ingham, rédacteur en chef de MusicBizWorldwide, conteste cet avis disant que l'industrie de la musique avait globalement été extrêmement bénéfique et que c’était surtout le piratage qui lui avait fait du mal.De son coté le responsable des jeux B2B de ReedPop, Christopher Dring, comprend les inquietudes de Fries mais prend l'exemple de Sony qui ne veut pas mettre ses AAA dans un abo ou des gens qui ne jouent qu'a FIFA pour dire que ce secteur ne devrait pas etre autant impactés par les abonnements que la musique avec Spotify car le mode de consommation peut être different