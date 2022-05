Dans The Chant, Jess Briars participe à une retraite spirituelle au beau milieu d’une île isolée. Elle doit alors tout faire pour tenter de survivre face à des créatures prismatiques, relâchées après qu’un chant rituel a mal tourné, en ouvrant un portail vers une dimension cauchemardesque appelée « L’Obscurité ». The Chant sortira sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC à l’automne 2022.

