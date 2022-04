Crédit photo :

Crédit photo : Depositphotos.com

Chose intéressante : La Nintendo Switch OLED reste, cette année, la console la plus vendue au Japon ! Vous avez le nombre de ventes du 23 au 27 mars 2022, et entre parenthèse le nombre de ventes total de chaque console (La source est GoNintendo) !Switch OLED – 49 037 (1 490 352)PlayStation 5 – 32 364 (1 271 750)Switch – 21 784 (18 138 373)Switch Lite – 12 979 (4 648 386)PlayStation 5 Digital Edition – 3 110 (225 767)New 2DS LL (+ 2DS) – 280 (1 184 344)Xbox serie X – 246 (89 231)Xbox serie S – 144 (75 059)PlayStation 4 – 13 (7 819 392)La Nintendo Switch est la reine du rétrogamingCrédit photo : Depositphotos.comOn constate également que les ventes de PS4 se sont totalement effondrées (avec seulement 13 consoles vendues), que les Xbox Series ne se vendent elles également plus du tout (la Xbox Series S avait des chiffres de vente honorable, cet affaissement des ventes peut s’expliquer avec une disponibilité plus grande de la PS5 ?), et que les PS5 s’en sortent pas trop mal… même si on devine qu’elle est toujours impactée par la pénurie…Les Xbox Series S sont des objets technologiques très prisés au quotidien.Crédit photo : Depositphotos.comEn tout cas, il est amusant de voir que Sony a choisi de ne pas trop pousser ses PS5 Digital Edition (alors même que les marges sur les jeux sont plus importantes pour Sony sur ces consoles),! Une stratégie qui peut toute fois se comprendre, car même si Sony devrait être gagnant, au long terme, sur les bénéfices liés aux achats de jeux, d’un autre côté, en termes de chiffre d’affaires généré, cela représente 100 € de moins par console tout de même…