Je parle donc du passage en monde ouvert deet enfin. Qu'en pensez-vous de ce changement de "genre" pour ses studios, les deux premiers surtout (Elden Ring sortant sous peu) ?Les mondes ouverts en faisaient rêver plus d'un à leurs prémices. Aujourd'hui on sombre généralement toujours plus dans qqc d'aseptisé, les formules évoluant très peu, pire se copiant les unes les autres énormément, pouvant rendre les expériences insipides à la longue. Est-ce que nos nouveaux arrivants font mieux, ou proposent au moins du neuf, une petite bouffée d'air frais dans le genre "monde ouvert", ou alors pas du tout, gros "osef" leur passage en monde ouvert selon vous ?