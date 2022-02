Nouveau jour, nouveau débat sur Twitter :Selon un rédacteur de Xbox Squad, la végétation d'Horizon Forbidden West bougerait de façon exagérée, ce qui nuirait à l'immersion dans le jeu.Lien :Une affirmation qui m'a beaucoup surpris : sur mon île, il faut dire que nous avons des alizés toute l'année, et qu'il est extrêmement rare d'avoir une végétation statique et pas de vent (ce qui est chiant pour mes tournages extérieur pour la prise de son d'ailleurs). Ces moments n'arrivent qu'avant un cyclone...De votre côté, avez-vous été gêné par le côté vivant de Horizon Forbidden West ?Bonus : quelques clichés de ma fabuleuse aventure, toutes en temps réel mode qualité*, je tiens à le préciser :*Bon, j'rigole, la dernière image, c'est un cosplay de Illyne ^^ !

Autant la qualité artistique et technique est indéniable. Autant le fait de voir tout bouger exagérément et constamment enlève pas mal d'immersion chez moi.

posted the 02/20/2022 at 07:08 PM by suzukube