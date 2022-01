Star Wars Eclipse de Quantic Dream serait inspiré de The Last of Us selon @accngt de Twitter qui avait tweeté une capture d'écran de la bande-annonce du jeu une semaine avant sa diffusion.Il a affirmé ce week-end que le jeu Star Wars serait une aventure en monde ouvert qui comporterait également du multijoueur et que l'histoire etait toujours en cours d'ecriture.L'équipe de Paris travaillerait sur les cinématiques, l'histoire, la DA et le moteur du jeu, tandis que l'équipe montréalaise travaille toujours sur des prototypes de gameplay, s'inspirant de The Last Of Us de Naughty Dog."Star Wars Eclipse est le premier jeu vidéo à se dérouler dans une région inexplorée de la Bordure Extérieure à l'époque de la Haute République, connue comme l'âge d'or des Jedi" avait déclaré Quantic Dream en decembre dernier.