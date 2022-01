Salut tout le monde, Ce message s'adresse aux joueurs de l'écosystème Microsoft. On le sait tous, le Gamepass est une offre d'abonnement excellente qui apporte énormément d'avantages aux joueurs. Mais j'aurais voulu savoir si il y avait des joueurs pouvant accéder au Gamepass mais qui ne veulent pas s'y abonner ou bien des joueurs l'ayant essayé mais ne veulent plus le poursuivre ? Vous serez sûrement très peu à répondre je pense mais je trouve ça toujours intéressant de connaître les raisons d'une minorité ;-)

posted the 01/19/2022 at 12:07 PM by couillonchatbis