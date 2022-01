Il ne restera bientot plu rien sur cette pauvre PSVita puisqu'encore une fois elle se fait dépouiller d'un jeu au profit de la Switch.En effet cette fois c'est le RPG Seven Pirates H d'Idea Factory, un bon gros jeu de pedoweeb qui sera porté sur Switch chez un Nintendo qui n'est plus puritain depuis bien des années.Néanmoins ce portage aura plusieurs avantages dont celui d'etre traduit en anglais par Eastasiasoft, l'original n'etant jamais sorti du Japon.Une version physique standard et collector est dispo en preco chez Play-Asia.Trailer Vita (pour avoir du "gameplay" car le trailer Switch l'a oublié)