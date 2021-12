Hello !Tout d'abord, toutes mes excuses pour le double post. Mon abonnement PS Plus s'était arrêté le mardi après le Black Friday / Cyber Monday, et évidemment, la promo -50% du BF était terminée. C'était frustrant, et je me suis dit : Tant pis, pas de Godfall pour moi.Mais actuellement, jusqu'au 19 décembre 2021, le PS Plus 12 mois (et uniquement celui la) est à 29,99 € au lieu de 59,99 € ! Je vais sauter sur l'occasion du coup ^^ !J'en ai profité pour vous faire une petite sélection des meilleurs jeux en promo à l'occasion des Games Awards sur PS5 (et PS4 parfois) :J'vous kiffe tous, prenez soin de vous et amusez-vous bien. Tchao !