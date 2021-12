Bonsoir à tous !Je joue à Lawn Mowing, et je ne comprends pas comment régler la hauteur de coupe ?Chaque fois ça ravage le jardin et je dois plus payer le proprio qu'il me paye. Je n'arrive pas à passer le niveau 2... Il faut régler comment la hauteur de tonte ? Genre ultra haute ? Ultra basse ? Comment on sait à quel hauteur tondre cette fichue pelouse ?Sinon le jeu tourne en 30 fps 1080p (a vue de nez) avec quelques baisses de framerate et est optimisé Xbox Series S et X. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lancer sur Series X, je ne sais pas si les 60 fps sont atteint sur la grande sœur de la S ^^ !