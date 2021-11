Voici mon bilan sur la console, après 6 mois en sa compagnie, en tant que joueur possédant une Xbox Series S depuis sa sortie !Et le premier point : je n'avais pas forcément besoin de faire cet upgrade de la Xbox Series S vers la Series X. Certes, ça permet de jouer aux jeux dans de meilleures conditions (meilleur framerate, meilleure résolution, plus de détails dans les jeux), mais n'étant pas spécialement un technophile hardcore qui veut absolument avoir le best du best du moment (j'ai un Google Pixel 4a comme téléphone que je surkiffe, même si c'est un téléphone moyen de gamme par exemple, avec un écran assez classique), c'est toujours plus agréable de jouer dans de meilleures conditions sans que ce ne soit non plus une révolution.Idem pour le saut Xbox One X à la Xbox Series X : le saut technologique n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en passant de la Xbox 360 à la Xbox One, ou même entre la Xbox One S et la Xbox One X : Ici, on reste sur de la 4K, sur du 60 fps, la possibilité de faire du 120 fps, certes, mais que je trouve gadget, plus de détails... Je serais tenté de dire que la plus grosse évolution, pour moi, ce sont les temps de chargements grâce au SSD mais... Voilà.Ma conclusion, c'est que la Xbox Series X est bien entendu une excellente console. Probablement ce qui se fait de mieux sur le marché. Avec un rapport qualité/prix excellent (Flight Simulator bordel), mais cela reste une grosse évolution de la Xbox One X, avec 2 fois plus de puissance de calcul, un SSD, plus de mémoire et... C'est tout. Ça me rappelle en réalité lors que je suis sur mon PC et que je change ma carte graphique et ajoute un SSD : On reste sur la même base... Et on évolue. Là où la PS5 a su me donner ce sentiment de "nouvelle génération", à travers sa manette et sa nouvelle interface notamment, mais aussi sa politique de jeux exclus, même si cette politique a changé, avec God of War, Horizon 2 et Gran Turismo 7 sortant sur PS4.