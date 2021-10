Bonjour à tous, j'ai voulu essayer Astria Ascending et je suis coincé dès le début du jeu, je ne sais littéralement pas ce qu'il faut que je fasse :/ !Est-ce que quelqu'un à la solution avant que je cherche comme un taré sur le net ^^ ? Et puis qu'en avez-vous pensé du jeu vous ? J'ai un souci avec les animation de déplacement, j'ai l'impression qu'il y a un soucis de framerate, c'est bizarre.

posted the 10/02/2021 at 06:52 PM by suzukube