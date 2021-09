88 PS585 Xbox78 PS49/1017/20Tales of Arise réussit avec brio à insuffler un vent de renouveau dans la saga Tales of. Avec son univers et ses personnages réussis, le titre livre une aventure marquante qui profite de superbes environnements grâce à un rendu graphique unique. Les combats ne sont pas non plus en reste puisqu'ils font preuve d'une grande intensité pour toujours plus de spectacle, quitte parfois à rendre l'action confuse. Si on peut lui reprocher son clipping, son côté bavard, ou encore son bestiaire redondant, on salue tout de même ses nombreuses qualités qui laissent présager du bon pour l'avenir de la série.9/10Tales of Arise parvient à renouveler une licence vielle de plus de 25 ans sans pour autant trahir ce pourquoi elle est tant aimé. On espère que ce nouveau départ remarquable emboîte le pas vers de futurs titres de la même trempe qui pourront corriger les défauts que l’on a évoqué. Nous avons enfin un moteur graphique digne de ce nom et Bandai Namco a relevé la barre en ce qui concerne la narration et l’attachement envers les personnages. Le plus important, à savoir le système de combat, a bénéficié d’un soin particulier qui procure tout ce que l’on attend d’un Tales of avec des combos spectaculaires et un dynamisme infaillible. Si en plus vous découvrez la licence avec ce titre, foncez.