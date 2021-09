10 ans apres avoir quitté Sega pour Yahoo Japan, Ryuta Ueda, l'homme derriere Jet Set Radio mais aussi le directeur de Yakuza, revient a la maison."J'ai décidé de démissionner de Yahoo Japan et de retourner dans mon ancienne entreprise, Sega. Je suis très reconnaissant pour les nombreuses personnes que j'ai rencontrées et les nombreuses leçons que j'ai apprises à travers divers projets chez Yahoo!A partir de maintenant, je vais me concentrer à nouveau sur la création de jeux. Non seulement je ressens l'excitation de faire des choses, mais je souris aussi un peu à l'idée de revoir de vieux amis et de rencontrer de nouvelles personnes. Je voudrais démontrer pleinement ce que j'ai gagné en experience"