Salut tout le monde,



Hier sont apparus les derniers visuels d'Elden Ring ainsi que de nouvelles informations quant au système de jeu et je n'ai pu m'empêcher de me dire que ce jeu aurait pu s'appeler Demon's souls 6 ou 7, ça aurait été la même chose.



Avant de me lancer dans les explications, je tenais à dire que j'avais joué à Demon's souls, Dark Souls 1 et 3, Bloodborne et Sekiro qui sont bien des licences (normalement) différentes.



Mais mis à part Sekiro qui offre une autre DA et un système de jeu un peu différent, j'ai l'impression que pour toutes les autres licences, From Software nous propose le même jeu avec une DA et un gameplay quasi identiques et ce ne sont pas les images d'Elen Ring qui vont me faire dire le contraire. Alors oui, il y a quelques nouveautés tout comme Dark Souls avait apporté beaucoup de choses à Demon's souls ou un Bloodborne avait apporté un côté plus vif aux combats mais ne valait-il pas mieux appeler tous ces jeux Demon's souls tout simplement.



Pour moi, From Software tourne en rond et nous propose exactement la même chose depuis plusieurs années et je ferai l'impasse sur Elden Ring. Heureusement pour eux, ils font partie des studios intouchables et ne se prennent aucune critique sur ce réel manque de prise de risques et de nouveautés sur des nouvelles licences.



Alors s'il vous plaît, je sais que je touche à un studio très apprécié par la communauté mais ce n'est pas une raison de ne pas débattre de façon intelligente et adulte.

Merci