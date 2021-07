Microtransaction. FUT. Fortnite. Warzone. Julien Chièze aborde le sujet des jeux à services et nous fait part de ses inquiétudes sur l'avenir de ce média qui nous uni tous sur Gamekyo. Un coup de gueule bien trempé qui fera peut-être des échos dans l'industrie.

Like

Who likes this ?

posted the 07/28/2021 at 03:59 PM by suzukube