Playstachouffle

Depuis le début, Sony n’a jamais caché ses ambitions concernant les ventes de la PlayStation 5 : ses plans semblent se dérouler comme prévu puisque l’on apprend via VGChartz que la machine aurait déjà dépassé un cap très symbolique.

Il y a peu, le CEO de Sony Kenichiro Yoshida avouait des ambitions grandioses pour la PlayStation 5 : réussir à en vendre plus de 22,6 millions en une année (dès les seuils de réapprovisionnement atteints), de façon à battre le record de la PlayStation première du nom en 1998. C’est ambitieux, oui, mais peut-être pas irréalisable au vu des derniers chiffres (très) encourageants communiqués par le site VG Chartz, spécialisé dans l'économie du secteur vidéoludique.Une statistique impressionnante, d’autant plus qu’elle aurait étéNéanmoins, les chiffres relevant des analystes de VG Chartz et ne provenant pas de Sony lui-même, on attendra sagement une déclaration officielle de la part du géant japonais : cela ferait en tout cas de la PS5, et définitivement, la machine la plus rapidement vendue de l’histoire de PlayStation.