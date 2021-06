C'est via un leak de l'Epic Game Store qu'on decouvre que NISA sortira en occident 4 jeux de la saga Kiseki.Premierement on aura enfin droit aux duoetsortie sur PSP et PC, puis Vita, PS4 et Switch dans une version Kai.l'avant dernier episode en date de la saga Trail, mais aussi l'excellent A-RPG Nayuta no Kiseki, a savoir Tsortie sur PSP et ressortie sur PS4 dans une version Kai.Tout ça devrait etre officialisé dans le stream Falcom 40th anniversary live qui se deroulera demain matin avec on imagine des versions Switch pour ceux qui n'en ont pas encore (en esperant un bon portage pour Nayuta, c'est un jeu PSP quoi).