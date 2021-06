Cocorico ! J’avais repéré lors du soporifique Future Games Show un petit jeu, Warcry, qui a un petit côté Super Meat Boy die and retry qui a pas mal retenu mon attention =) !Et bien, surprise : sachez que les développeurs sont français ! Je pense que je vais partir à la chasse aux infos dès demain hé hé hé !- 180 niveaux- Dispo en 2021 sur PC Steam !

Who likes this ?

posted the 06/14/2021 at 07:16 AM by suzukube