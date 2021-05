Alors que le procès entre Epic Games et Apple se poursuit, il a été révélé qu'Epic aurait offert 200 millions de dollars à Sony pour 4 à 6 titres first-party.L' information a été révélée aujourd'hui et le document date d'après qu'Epic ait fait l'offre à Sony. Il n'est pas clair si ces titres étaient déjà destinés au PC ou si Epic essayait de convaincre Sony de leur offrir de nouveaux jeux PlayStation Studios comme Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Demon's Souls et le prochain Ratchet & Clank : Rift Apart.Malgré tout il est clair que Sony n'a pas fini par accepter cet accord car Horizon Zero Dawn et Days Gone sont tous deux disponibles sur l'Epic Games Store et sur Steam. Epic a même essayé de faire la même chose pour Microsoft et Nintendo, mais le premier a considéré qu'il travaillait trop étroitement avec Valve et le second qu'il n'était pas viable.