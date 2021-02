Lors de la conception des Xbox Series X|S, nous souhaitions nous assurer que vous bénéficierez de jeux d’une exceptionnelle fidélité à la réalité, de temps de chargement incroyablement courts et d’une qualité audio irréprochable. Pour ce faire, nous avons alors conçu notre système de son spatial, via l’inclusion d’un matériel audio sur mesure dédié, pensé pour soulager le processeur principal de ce type de calculs. Tout ceci améliore grandement l’accessibilité, la qualité et les performances de ces expériences. En optant pour un casque de qualité à un prix raisonnable pour votre nouvelle console ou votre Xbox One, vous optimiserez votre immersion, votre temps de réaction et votre connexion avec les univers que vous traverserez.



À chaque nouvelle génération d’accessoires Xbox, nous définissons de nouveaux standards en termes d’innovation en nous concentrant sur la performance, la qualité et l’accessibilité, ainsi que des fonctionnalités inédites, pour vous proposer des expériences immersives sur console, PC et mobile. Nous sommes heureux de continuer sur cette lancée avec le dernier accessoire en date à rejoindre la famille : le nouveau Casque sans fil Xbox.



Ce casque vous permettra d’obtenir la meilleure qualité de son et de chat de sa gamme, un design et un confort sans précédent et des expériences uniques, personnalisées. Nous souhaitions également apporter des innovations qui n’étaient jusqu’ici pas disponibles pour les casques de cette gamme de prix. Nous nous sommes entretenus avec divers membres des équipes audio et design, pour en savoir plus sur les possibilités offertes par le nouveau Casque sans fil Xbox.





Les meilleures performances en termes de son et de chat dans sa catégorie



L’équipe a passé d’innombrables heures à définir ce qui constituait l’excellence en termes d’expérience audio, et puisque cette même équipe connaît bien la technologie sans fil Xbox, elle a pu créer une expérience sur mesure configurable, inédite jusqu’ici sur les casques précédents. Avec le Casque sans fil Xbox, votre son, même fort, restera clair, tout en profitant d’une latence réduite, d’aucune déperdition et d’une qualité sonore exceptionnelle.



Le casque est compatible avec les technologies de pointe en termes de spatialisation du son, comme Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X, afin de vous proposer un réalisme, une immersion et une précision sonore impeccables. Vous serez en mesure de tirer parti de l’ensemble des sons vous entourant, mêmes les plus subtils, comme les pas d’un ennemi s’infiltrant derrière vous, pour prendre un avantage décisif dans vos jeux préférés.



Erik Garcia, Project Architect and Lead, nous en dit plus :



« Nous avons passé beaucoup de temps dans les salles de test pour comprendre et définir la manière dont le casque pouvait reproduire le son dans différents environnements. Il faut que vous puissiez l’utiliser indifféremment dans le salon, votre salle de jeu ou votre chambre. De la même manière, l’équipe a étudié le comportement du casque pendant les phases de gameplay, pour que le chat reste optimal, grâce à un micro sensible mais qui fait tout de même abstraction des bruits en arrière-plan. »



En plus d’offrir les meilleures performances audio de sa gamme, notre nouveau Casque sans fil vous permet d’obtenir une qualité de chat idéale. Son microphone est doté de deux éléments distincts de filtrage spatial qui se concentrent à la fois sur la voix et sur le son environnant. Le travail sur l’isolation de la voix permet au microphone de détecter votre voix plutôt que les bruits ambiants.



Lorsque vous ne parlez pas, la fonctionnalité sourdine automatique coupe votre microphone (vous pouvez choisir de désactiver cette fonctionnalité) pour que la communication reste claire et le bouton sourdine manuel permet de préserver votre intimité lorsque vous le souhaitez. Le nouveau casque fourmille d’attention aux détails et le microphone ne fait pas exception. Il est doté d’un indicateur lumineux qui s’allume lorsqu’il est actif, pour que vous sachiez toujours quand votre voix est entendue.



Un confort et un design hors du commun



Pour nous, les sensations sont primordiales. Le Casque sans fil Xbox est pensé pour offrir un confort maximum lors des plus longues sessions de jeu, il est donc léger et dispose d’écouteurs larges ultra-doux en cuir artificiel qui répartissent la pression équitablement sur les oreilles. Son arceau est ajustable et il est équipé d’un coussinet épais, pour s’adapter aux différentes tailles de têtes, ce qui permet de répartir d’autant mieux la pression sur le dessus.



Son design se veut volontairement simple et partage les formes et les couleurs de nos nouvelles consoles. Les contrôles et les indications présentes font écho aux formes géométriques circulaires à l’origine du design des Xbox Series X|S. Et à l’image de nos nouvelles Xbox, le Casque sans fil Xbox est pensé pour se fondre dans votre intérieur, sans paraître incongru.



Scott Wang, le Senior Design Researcher du nouveau Casque sans fil, précise :



« Nous savons que le jeu vidéo est une activité profondément sociale. C’est particulièrement vrai dans l’époque que nous vivons en ce moment : nous avons vraiment besoin de jouer et de communiquer avec autrui. L’équipe a choisi d’adopter une approche centrée sur l’humain pour le design de ce casque, une approche qui élimine les distractions superflues, pour que les joueuses et les joueurs puissent se concentrer sur le jeu et sur leurs amis. »



Le casque combine un design soigné et moderne avec des matériaux et des finitions de grande qualité. Il dispose d’une armature pensée pour durer avec un arceau en métal, des coussinets en caoutchouc et un microphone ajustable qui peut être écarté lorsque vous n’en avez pas l’utilité. Le cadran de réglage rotatif sur les écouteurs vous permet d’ajuster le volume et la balance entre l’audio du jeu et celui du chat, sans avoir à retirer votre casque. Elie Ahovi, Senior Designer, insiste : « nous souhaitions que chaque interaction avec le casque soit plaisante ».



Des expériences uniques, pensées pour vous



Avec le Casque sans fil Xbox, vous pourrez jouer sans fil sur plusieurs appareils dont les Xbox Series X|S, Xbox One et PCs Windows 10. Le casque se connecte également aux appareils mobiles en Bluetooth pour que vous puissiez écouter votre musique ou discuter, et il se connecte à votre console grâce à la technologie sans fil Xbox, comme une manette, ce qui signifie qu’aucun câble ou dongle n’est nécessaire. Vous pouvez également appairer simultanément le casque à votre téléphone et à votre Xbox, ce qui permet par exemple de continuer une conversation sur votre téléphone tout en jouant à votre console.



L’application Accessoires Xbox sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows 10 vous permet de personnaliser vos options audio pour une expérience sur mesure. Vous y trouverez un égaliseur, la possibilité d’augmenter les basses, la gestion de la sensibilité de la fonction sourdine automatique, les réglages du microphone et de la luminosité de ce dernier. Le casque peut rester à jour grâce à des mises à jour sans fil depuis votre console, ce qui vous assure d’obtenir une expérience audio premium qui continue à évoluer. Assurez-vous d’installer les dernières mises à jour Windows pour profiter des fonctionnalités personnalisables via l’application Accessoires Xbox sur les appareils Windows 10.



Enfin, la charge vous permet de retourner dans l’action en un instant : 30 minutes de charge permettront de continuer à jouer pendant environ 4 heures et 3 heures de charge vous offriront jusqu’à 15 heures d’autonomie si le casque n’est pas utilisé.*



Immergez-vous dans le futur du jeu vidéo



Le Casque sans fil Xbox vous offre un son exceptionnel, une facilité d’utilisation sur différents appareils, un confort pensé pour durer et une expérience personnalisable grâce à l’application Accessoires Xbox. Elie Ahovi ajoute : « Nous voulions que son utilisation soit une source de plaisir, nous souhaitions que vous puissiez être le plus heureux possible lors de vos sessions de jeu ». Nous sommes aussi enthousiastes à l’idée de pouvoir ajouter des fonctionnalités inédites à l’avenir. Nous comptons continuer à faire évoluer le casque au fil du temps grâce aux mises à jour.



Le nouveau Casque sans fil Xbox sera disponible à partir du 16 mars et peut-être précommandé chez les revendeurs partenaires, mais aussi sur le Microsoft Store, au prix de 99,99€. Pour plus de détails sur le nouveau Casque sans fil Xbox, rendez-vous sur Xbox.com.





*La durée de vie de la batterie peut varier selon la distance à la console, les accessoires supplémentaires, l’utilisation et d’autres facteurs. Ces tests ont été effectués par Microsoft avec des unités de pré-production.

