Nous y sommes mesdames et messieurs, c'est la 2ième édition des Gamekyo Awards en direct. L'année 2020 a été marquée par le Covid qui a tout chamboulé de partout mais est également marqué par la sortie des Next-Gen qui ont fait couler beaucoup de salives via leurs lots de rumeurs. Ainsi vous aurez ci-dessous le top 10 des articles de la défilante de blogs qui ont fait le plus parler durant l'année 2020 ainsi que celui des articles en home .

Les articles de la défilante de blogs

Ladies and gentlemans, on s'approche de la fin du show. Quel est l'article qui a le plus fait parler sur gamekyo dans la défilante de blogs en 2020 ? Est-ce que quelqu'un a déjà dit : « On s'en fout, c'est qu'un jeu » après avoir gagné ? Pourquoi les mecs ont arrêté de porter des robes ? Tant de questions.