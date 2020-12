Divers

Je trouve que ça manque de believe en ce moment. ALORS QUELS SONT LES JEUX QUE VOUS ATTENDEZ BEAUCOUP pour 2021 ? Que le jeu ait déjà montré du gameplay ou pas, qu'on ait eu droit à un simple logo ou un simple teaser vous avez le droit de le citer. CE SOIR TOUT EST PERMIS AVEC AXLENZ.

Personnellement j'ai envie d'être gourmand en 2021. Ma liste ci-dessous est loin d'être un classement.Harry Poter étant l'une de mes saga préféré je ne vais pas vous cacher que je suis grave hypé!Notre agent secret chauve divin rédacteur à ses heures perdues. J'ai tellement aimé le 2...Quand on me dis que mon GOTY 2018 va avoir une suite COMMENT VOULEZ-VOUS que je ne me hype pas ?Zelda quoi- Allez soyons fou :si jamais il sort sur PS4/PS5 ou SwitchEt encore dédicace à MH Rise, RE VIII, Hollow Knight Silksong et autres.Oui je sais je me suis fait une grosse listeet je ne sais même pas si je pourrai tous les toucher et si j'ai les sous pour tout ça (mais bon nous sommes tous riches dans le JV) d'autant plus que pas mal de jeux n'ont pas encore été annoncé pour 2021 mais voilà ceux cités plus haut m'attirent tous énormément!JE RÉPÉTE LACHEZ-VOUS !!! CITEZ TOUT CE QU'IL VOUS PLAIT !!!