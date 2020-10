Semaine du 6 novembre



Le nouveau Muppet Show

Meilleur espoir animal



Semaine du 13 novembre



Allô la Terre, ici Ned

Etrange mais vrai !

LEGO Star Wars : Spécial Noël (17/11)

Le monde merveilleux de Mickey (18/11)

Pop Corn à tout va ! (court-métrage)

Tic et Tac (court-métrage)

Champion de hockey (court-métrage)

Dingo va à la pêche (court-métrage)

Mon pote le fantôme (saison 1)

Trulli Tales, les aventures de magi-chefs

Marvel Rising : Battle of the Band



Semaine du 20 novembre



Marvel 616

Derrière l'Etoffe des Héros

Once Upon a Time in Wonderland

Baymax et les nouveaux héros

Ultimate Airport Dubaï (saisons 1 à 3)



Semaine du 27 novembre



Noëlle

Lutins d'élite : Opération secret du Père Noël (court-métrage)

Lutins d'élite : mission Noël (court-métrage)

Lutins d'élite : méchants contre gentils (court-métrage)

Au cœur du zoo









Le programme de Disney+ pour le mois de Novembre 2020.