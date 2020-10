La série The Expanse sauvé par Jeff Bezos car c'est un grand fan de la série, reveiendra pour une saison 5 dès Décembre.La série sera disponible dès le 16 Décembre avec les 3 premiers épisodes, puis ensuite un épisode par semaine.

Who likes this ?

posted the 10/15/2020 at 07:40 PM by leblogdeshacka