POINTS CLÉS



-Disney restructure ses divisions médias et divertissement.



-Afin d'accélérer davantage sa stratégie directe aux consommateurs, la société centralisera ses activités médias dans une organisation unique qui sera responsable de la distribution de contenu, des ventes d'annonces et de Disney +.



-Le changement intervient alors que la pandémie mondiale de coronavirus a paralysé son activité théâtrale et a amené plus de clients vers ses options de streaming.

Disney est en train de restructurer ses divisions médias et divertissement, car le streaming devient la facette la plus importante de l'activité de l'entreprise.



Lundi, la société a révélé que pour accélérer encore sa stratégie directe aux consommateurs, elle centraliserait ses activités médiatiques au sein d'une organisation unique qui serait responsable de la distribution de contenu, des ventes d'annonces et de Disney +.