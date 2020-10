Le personnage principal V peut être personnalisé d'innombrables façons. En plus des options cosmétiques que vous avez choisies lors de la création du personnage, V évolue en fonction de votre style de jeu personnel et de vos préférences de jeu de rôle . L'attribution de vos ressources durement gagnées, en particulier les points d'attribut et les points d'avantage, détermine votre maîtrise d'un large éventail d'activités.



Un solo polyvalent développant au maximum toutes les capacités liées au combat? Un maître artisan avec toujours le bon outil pour chaque situation? Un ninja silencieux qui peut libérer des dégâts punitifs avec des fusils de chasse s'il est détecté? Un netrunner athlétique qui navigue habilement dans les arènes pour faire des ravages parmi les ennemis? Presque tout est possible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de construire votre personnage - seulement une vaste gamme de styles de jeu parmi lesquels choisir.



Ce guide documente tous les outils et toutes les ressources à votre disposition. Deux chapitres dédiés plongent dans les spécificités de tous les systèmes de jeu clés , vous éclairant avec les résultats de milliers d'heures de recherche et d'analyse, soutenus par un canal direct vers l'équipe de développement de CD PROJEKT RED. Armé de cela, rien ne vous empêchera de transformer votre version de V en exactement le genre de légende de Night City dont vous rêviez.

La plupart des quêtes dans Cyberpunk 2077 peuvent être accomplies de différentes manières. Dans tous les cas, la plupart des quêtes du guide dans Cyberpunk 2077 peuvent être accomplies de différentes manières. Dans tous les cas, les procédures pas à pas du guide vous fournissent des cartes annotées et des informations visuelles sur les chemins optionnels et les fonctionnalités intéressantes . Nous attirons votre attention sur les itinéraires et les possibilités offrant un meilleur rendement - et comme toujours, vous décidez comment procéder en fonction des préférences personnelles et des capacités de votre personnage.

L'aventure de Cyberpunk 2077 offre de nombreux chemins de ramification qui peuvent conduire à des résultats très différents - affectant la vie ou la mort de personnages importants, des romances et, oui, des fins de jeu. Tous ces éléments sont traités dans le guide de manière à vous assurer de ne rien manquer, sans toutefois laisser de surprises.



Le guide comprend un organigramme exclusif qui offre une vue d'ensemble montrant comment toutes les tâches sont déverrouillées et interconnectées. Si vous prévoyez de tracer votre propre chemin à travers le jeu avec un faible niveau d'assistance , ce graphique offre une présentation sans spoiler du moment où vous pouvez commencer les épisodes majeurs de l'histoire et les missions secondaires.

Nous avons développé une feuille de route d'achèvement mettant en évidence les objectifs optionnels et couvrant toutes les décisions importantes que vous pouvez prendre en cours de route: des choix avec des conséquences à long terme, des objets de collection uniques que vous n'avez qu'une seule chance de saisir.

Dernier point mais non des moindres, chaque procédure pas à pas dans le guide attire votre attention sur les décisions et opportunités critiques du jeu, au fur et à mesure que vous les rencontrez. Tous ces heads-ups sont entièrement sans spoiler.

Le guide simple fera 464 pages, contre 496 pages pour la version collector.