Très bonne nouvelle, Warner Bros. donne le feu vert pour une série Green Lantern sur HBOMAX.La série mettra en vedette Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz et Alan Scott.Sinestro et Kilowog apparaîtront dans la série.HBOMax à commandé 10 épisodes d'une heureSeth Grahame-Smith et Marc Guggenheim seront en charge de l'écriture.