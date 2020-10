Milan Records est fier de présenter la partition de Ghost of Tsushima, composée par Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi, en vinyle !



Alors que Tsushima est au bord de la destruction, Jin Sakai doit tout sacrifier pour vaincre les impitoyables envahisseurs mongols et protéger ce qui reste de sa maison et de son peuple. Alors qu'il se lance dans une aventure épique pour la liberté de Tsushima, il est contraint de mettre de côté les traditions des samouraïs et de devenir un nouveau type de guerrier.



Cette sortie présente plus de 100 minutes de musique originale composée par Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi pour Ghost of Tsushima, pressée sur un trio de disques vinyles et logée dans une pochette à triple grille avec des illustrations du légendaire artiste de manga Takashi Okazaki. Les fans de Ghost of Tsushima ne voudront pas manquer cet incroyable coffret !



Première fois en vinyle

Comprend plus de 100 minutes de musique originale

Vinyle coloré en édition limitée

Le vinyle collector de Ghost of Tsushima est en préco sur Zavvi.