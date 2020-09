Aucun jeu Black Ops n'est complet sans Zombies, et ce mode coopératif à quatre personnes est prêt à emmener les vétérans et les nouveaux arrivants dans un voyage audacieux et terrifiant qui s'étend sur une partie emblématique de la franchise Call of Duty . Tout comme le multijoueur, les escouades de Zombies peuvent être constituées sur différentes plates-formes et générations, ce qui marque la première fois dans l'histoire de la franchise que ce mode coopératif est disponible via le jeu croisé et croisé.