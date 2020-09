Aperion est au bord du précipice.



Vous êtes le dernier des chevaliers Valorian, des guerriers divins capables d'équiper des Valorplates, des ensembles d'armures légendaires qui transforment leurs porteurs en maîtres imparables du combat au corps à corps.



Ne faites qu’une bouchée de vos ennemis en grimpant dans chacun des royaumes élémentaires et défiez le dieu fou, Macros qui vous attend au sommet.



Elevez-vous dans Godfall, le premier jeu d'action-RPG de mêlée au corps à corps.



Libérez la puissance de votre PlayStation 5 avec des temps de chargement quasi-nuls. Ressentez le choc des épées et le frisson de la bataille grâce à l'intégration de DualSense.

Caractéristiques de Godfall :



Aventurez-vous à travers des panoramas exotiques, des récifs aériens du Royaume de L'Eau aux forêts souterraines pourpres du royaume de la Terre.

Maîtrisez les 5 classes d'armes, chacune avec des styles de jeu uniques et une variété d'épées à deux mains, d'armes d’hast, de marteaux de guerre, d’épées longues et à doubles lames.

Montez les niveaux, apprenez de nouvelles compétences et découvrez des armes légendaires aux effets dévastateurs sur le champ de bataille.

Débloquez 12 Valorplates : des armures divines inspirées du zodiaque qui vous permettent de détruire tous les ennemis entre vous et Macros.

Testez vos compétences dans la Tower of Trials et défiez-vous vous-même contre les ennemis les plus coriaces et gagnez un butin de premier ordre.

Combattez en solo ou aux côtés d'amis dans un jeu en co-op en ligne à joueurs PvE.

Just For Games sera le distributeur de la version physique de Godfall, édité par Gearbox Publishing et développé par Counterplay Games.Godfall sera disponible dans trois éditions physiques différentes, en exclusivité (temporaire) dès le 19 novembre, soit le jour de lancement de la PlayStation 5.Quoi de beau dans ces différentes éditions ?Edition Standard : Jeu de base.Edition Deluxe : Jeu de base et Première Extension (sortie 2021)Edition Ascended : Jeu de base, Première Extension et de nombreux bonus digitaux in-game : bouclier doré, pack d'armes dorées, Bannière Royale dorée, le titre de Chevalier du Zodiaque, des skins dorés pour les Valorplates Silvermane, Phoenix et Greyhawk et un skin orange pour la Valorplate Vertigo.Toutes les versions en précommande incluront un code de bonus digital supplémentaire.Ce bonus de précommande contient : des Valorplates argentées pour Silvermane, Phoenix et Greyhawk, un skin rouge pour la Valorplate Typhon, un pack de démarrage (set d'améliorations, une amulette et un anneau) et l'épée de Zer0 (de Borderlands 2) !Malheureusement, pas de version collector avec statue, artbook et toutes les bonnes choses des éditions collectors.Note à la presse : Pour rappel, Godfall a été le tout premier jeu annoncé sur PlayStation 5 et nouvelle génération lors des Games Awards 2019. Il est aussi le seul jeu de lancement third-party exclusif à la PlayStation 5 en version physique, aux côtés des 4 titres de lancement de Sony.Plus d'infos :https://www.justforgames.com/fr/produit/godfall-ps5/