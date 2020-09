L'artbook de Ghost of Tsushima se dévoile avec un unboxing plutôt sympaA l'intérieur nous retrouverons :-Un fourreau rigide-Le livre en Anglais (une version Française devait sortir mais pas plus d'infos pour le moment)

Who likes this ?

posted the 09/10/2020 at 07:26 AM by leblogdeshacka