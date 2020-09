Les éditions Bragelonne vont proposer une intégrale pour les romans The Witcher dans une belle édition collector.A l'intérieur nous retrouverons :-Deux livres format 16 x 24cm-Une préface de Stéphane Marsan (co-fondateur de Bragelonne)-Le Sorceleur : Les Origines (Le Dernier Voeu, L’Epée de la providence, La Saison des orages)-Le Sorceleur : Le Lionceau de Cintra (Le Sang des Elfes, Le Temps du Mépris, Le Baptême du Feu)-Le Sorceleur : Zireael (La Tour de l’hirondelle, La Dame du lac, La Route d’où l’on ne revient pas)-19 illustrations inédites en couleur (rangé dans une pochette noir)-La carte exclusive du monde du Sorceleur (format ouvert 60, 8 x 84, 6 cm)-Le tout dans un coffretAndrzej Sapkowski est né en Pologne en 1948. Dans la saga du Sorceleur, succès mondial traduit en trente-quatre langues et dont les ventes ont déjà dépassé les 15 millions d'exemplaires, il s'inspire des mythologies slave, nordique et antique et des contes populaires pour mieux les détourner par l'ironie et en y abordant des problématiques contemporaines : la discrimination, les mutations, la recherche du sens dans un monde en changement. Son oeuvre a été couronnée cinq fois par le prix Janusz A. Zajdel ainsi que par le prix David Gemmell. Déjà adapté en jeu vidéo sous le titre The Witcher, Le Sorceleur est porté à l'écran par Netflix. Fnac 99.99€ Amazon 99.99€