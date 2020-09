Le tournage du film TheBatman a déjà repris sans Robert Pattinson, qui a été testé positif au Coronavirus.Matt Reeves a déclaré qu'il essaie de terminer le plus possible tournage des scènes où Robert Pattinson n'est pas présent.Certaines scènes pourraient être tournée avec une doublure.

posted the 09/04/2020 at 02:11 PM by leblogdeshacka