Le trailer de la nouvelle saison est disponible.Attention, c'est une série d'anthologie, comme AHS donc pas de suite à la première saison.Préparez-vous à avoir peur, avec une histoire de fantômes.Un conte gothique d'amour et de fantômes signé Mike Flanagan, créateur-réalisateur de The Haunting Of Hill House.Le 9 Octobre, uniquement sur Netflix