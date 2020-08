Merci pour votre précommande de Watch Dogs Legion Édition Collector exclusive du Store sur Xbox ! Nous voulions vous informer que nous avons mis à jour cette édition pour inclure une version numérique du jeu au lieu d’un disque.



Par conséquent, vous recevrez un code numérique Xbox par e-mail avant la sortie des jeux échangeable sur votre console Xbox ou à xbox.com/redeemcode, afin que vous puissiez pré-télécharger le jeu et en profiter dès le premier jour ! En effet, Watch Dogs Legion exploite la technologie Smart Delivery - acheter le jeu une fois et jouer le sur Xbox One ou Xbox Séries X lorsque la console et cette version de Watch Dogs Legion sont disponibles.



Cette mise à jour signifie également que nous pouvons vous envoyer votre contenu physique, y compris votre figurine, à temps pour la sortie des jeux !





Informations importantes sur la livraison de votre Édition Collector :



Quelques jours avant la date de sortie, vous recevrez un e-mail de confirmation d’expédition. Dans cet e-mail, vous obtiendrez un numéro de suivi vous permettant de suivre les progrès de votre livraison ! Pour vous assurer que vous êtes en mesure de profiter du contenu physique de cette édition, nous faisons de notre mieux pour livrer votre commande le jour de la sortie.



Si vous avez des questions concernant ce changement, ou si vous souhaitez faire une demande de renseignements sur votre commande, vous pouvez contacter le Support Ubisoft ici !



À bientôt !

L'équipe Ubisoft Store

Voici le mail :Pareil pour Assassin's Creed Vallalha.Attention, pour le moment seul les versions physiques XBOX One sont concernées.